Tierwohl: Klöckner hält an freiwilligem Label fest

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will trotz wachsender Kritik an einem freiwilligen Tierwohllabel festhalten. „Wir sollten nicht auf dem Rücken der Tiere Parteitaktik betreiben“, sagte sie dem „Tagesspiegel“. Die mit einem freiwilligen Label gekennzeichneten Produkte könnten schon im nächsten Jahr in den Supermarktregalen liegen.