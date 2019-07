Henkell Freixenet: Verkauf von Spirituosenmarken

Henkell Freixenet, der weltweit führende Hersteller von Qualitätsschaumwein (Cava, Prosecco, Crémant, Sekt sowie Champagner), hat die Spirituosenmarken Scharlachberg Meisterspirituose, Jacobi 1880, Stern-Marke und Holborn an die August Ernst GmbH & Co. KG in Bad Oldesloe verkauft. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.