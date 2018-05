Tesa:Klebeknete stärkt Marktführung

22.05.2018 Lebensmittel Praxis

Die Beiersdorf-Tochter Tesa SE stärkt ihre Marktposition bei selbstklebenden Produkten mit der Klebeknete Sugru der FormFormForm Ltd. Diese wird 100-prozentiges Tochterunternehmen. Die FormFormForm Ltd behält die Rechte an ihrer international patentierten Befestigungslösung.

Anzeige

Bei Sugru handelt es sich um eine vielseitige Spezialklebmasse auf Silikonbasis, die auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden kann. Laut Dr. Alexander Bochert, Executive Vice President, Consumer & Craftsmen bei Tesa, sollen vor allem junge Zielgruppen angesprochen werden. „Darüber hinaus wird uns die Expertise des Unternehmens im Online-Handel wichtige Impulse bei der Umsetzung unserer Digitalstrategie geben“, so Bochert mit Bezug auf die neue Tochter.

Die FormFormForm Ltd erzielte 2017 mit rund 60 Mitarbeitern einen Umsatz von 5,6 Millionen Euro. Mehr als 50 Prozent davon werden über den Online-Handel erzielt.