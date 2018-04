Rotkäppchen-Mumm :Mit weniger Absatz und Umsatz

24.04.2018 Lebensmittel Praxis

Nach dem Rekordergebnis des Vorjahres hat die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm (Freyburg) im Geschäftsjahr 2017 ein Minus bei Absatz und Umsatz verbucht, so Vorstandschef Christof Queisser (Foto). Insgesamt wurden 256,5 Millionen Flaschen Sekt, Spirituosen, Wein und weinhaltige Getränke verkauft, im Jahr 2016 waren es 271,2 Millionen Flaschen, wie das Unternehmen am Dienstag in Leipzig mitteilte.

Der Umsatzsei von 968 Millionen Euro auf 945 Millionen gesunken. Das ist dennoch ein solides Ergebnis auf hohem Niveau und das zweitbeste der Firmengeschichte, sagte Queisser. Rotkäppchen-Mumm habe weiter die Marktführerschaft am deutschen Sektmarkt. Der Anteil lag demnach 2017 bei 55,2 Prozent, 2016 waren es 55,4 Prozent.