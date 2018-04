FrieslandCampina:Setzt auf nachhaltige Milch

17.04.2018 Lebensmittel Praxis

Mehr Nachhaltigkeit und größeren Fokus auf Tier-Natur- und Klimaschutz: Diesen Kurs will FrieslandCampina nach eigenen Angaben mit der Einführung eines zertifizierten Milchprodukte-Spitzensortiments einschlagen. Dieses umfasse Milchprodukte mit niedriger CO2-Äquivalenz und hohen Punktzahlen auf dem Gebiet von Tierwohl und Biodiversität. Die ersten Milchprodukte aus dem Spitzensortiment werden voraussichtlich 2019 im Supermarkt erhältlich sein, heißt es weiter.

Darüber hinaus erfüllt dieses Sortiment alle Anforderungen auf dem Gebiet von Weidegang und der neuen Flächengebundenheitsnorm in den Niederlanden. Außer dem Einsatz und der höheren Vergütung für nachhaltige und besondere Milchströme haben die Mitglied-Milchviehhalter auch weiterhin noch Spielraum für Wachstum, heißt es weiter. Möglich sei ein Wachstum der Milchproduktion im Rahmen einer vorab getroffenen Wachstumsvereinbarung auf Basis des Marktwachstums.

Mitglied-Milchviehhalter, die sich für nachhaltige und besondere Milchströme einsetzen, erhalten demnach eine höhere Vergütung. Außerdem baue das Unternehmen seine jetzigen nachhaltigen und besonderen Milchströme noch weiter aus. Hein Schumacher, CEO der Royal FrieslandCampina N.V.: „Durch die Beschleunigung unserer Nachhaltigkeitsanstrengungen stecken wir die Latte für Milchprodukte höher. Die Einführung unseres nachhaltigen Milchprodukte-Spitzensortiments ist ein deutliches Beispiel dafür. Hiermit konkretisieren wir unseren Zweck nourishing by nature. Immer bessere Ernährung für unsere Verbraucher und gute Einkünfte für unsere Milchviehhalter. Darum geht es jetzt und in Zukunft.“

Möglich sei ein Volumenwachstum der Milchproduktion im Rahmen einer vorab getroffenen Wachstumsvereinbarung auf Basis des Marktwachstums. Eine Milchproduktion, die das Marktwachstum übersteigt, resultiere in einem Abzug vom Milchgeld in Höhe von zehn Eurocent pro Kilogramm. Damit werde die Auszahlung an die Mitglied-Milchviehhalter für die zusätzliche Milch stärker dem Marktwachstum für Basis-Molkereiprodukte angeglichen. Der FrieslandCampina-Garantiepreis bilde weiterhin die Grundlage des FrieslandCampina-Milchpreises.

Frans Keurentjes, Vorstandsvorsitzender der Molkereigenossenschaft FrieslandCampina: „Nachhaltige Milch lohnt sich, davon sind wir überzeugt. Als eine der führenden Molkereigenossenschaften der Welt fordern wir aus diesem Grund unsere Mitglieder auf, sich verstärkt für die Nachfrage nach nachhaltigeren und besonderen Milchströmen einzusetzen. Außer der höheren Vergütung für Nachhaltigkeit wollen wir auch ausgewogen und marktorientiert wachsen. Hiermit erhalten wir eine Genossenschaft, in der auch die nächste Generation von Milchviehhaltern und Milchviehhalterinnen eine Zukunft hat.“