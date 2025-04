Großhandelspreise - Deutlicher Preisschub bei Lebensmitteln

Die Großhandelspreise in Deutschland sind im März 2025 um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren betrug das Plus jedoch 4,4 Prozent. Das berichtet das Statistische Bundesamt.

Steigende Großhandelspreise bei Lebensmitteln: Kaffee und Kakao besonders betroffen. Bildquelle: Getty Images

In der Bundesrepublik sind die Großhandelspreise im März 2025 im Jahresvergleich um 1,3 Prozent gestiegen. Besonders stark zogen die Preise im Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an. In diesem Segment lagen die Preise im März 2025 um 4,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

43 Prozent Preisplus bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen

Den stärksten Preisanstieg verzeichneten dabei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze mit einem Plus von 43,5 Prozent. Auch für Zucker, Süßwaren und Backwaren mussten die Händler deutlich mehr bezahlen. Die Preise stiegen hier um 16,3 Prozent. Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette verteuerten sich um 9,3 Prozent.

Einen noch stärkeren Preisanstieg als bei Lebensmitteln gab es im Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug. In diesem Bereich kletterten die Preise um 27,3 Prozent.