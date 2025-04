Belebtere Innenstädte - Passantenfrequenzen und Vermietungen steigen

Bundesweiter Retailmarkt mit sehr gutem Jahresauftakt: Die hohe Vermietungsdynamik aus dem Jahresendgeschäft setzt sich im Frühjahr unvermindert fort. Bildquelle: Aldi Süd

BNP Paribas Real Estate berichtet von einer positiven Entwicklung in deutschen Innenstädten im ersten Quartal 2025. Die Passantenfrequenzen in den 50 analysierten Top-Lagen haben nach Angaben des Unternehmens spürbar zugenommen. Etwa zwei Drittel der meistbesuchten Einkaufsstraßen verzeichneten in den letzten zwei Wochen des Quartals konstante oder leicht gestiegene Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Unveränderte Rangfolge der beliebtesten Einkaufsstraßen

Die Rangfolge der beliebtesten deutschen Einkaufsstraßen blieb weitgehend unverändert. Zur Spitzengruppe zählen weiterhin die Kaufinger- und Neuhauserstraße in München, die Georgstraße in Hannover, die Zeil in Frankfurt, die Schildergasse in Köln und die Königstraße in Stuttgart. Diese Lagen zählten im ersten Quartal 2025 zwischen 4 und knapp 6 Millionen Besucher.

Der Retail-Vermietungsmarkt entwickelte sich besonders erfreulich. Mit rund 135.000 Quadratmetern Flächenumsatz in Innenstadtlagen verzeichnete das Unternehmen das beste Startquartal seit fünf Jahren. „Dies zeigt eindrucksvoll, dass zugkräftige neue Ankermieter und eine stringente und durchdachte Ausrichtung hinsichtlich des Einzelhandelsbesatzes immer wieder zu Verschiebungen der Passantenströme im innerstädtischen Kontext zu Gunsten aber auch zu Lasten einzelner Mikrolagen führen können“, so Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of Retail Services.

BNP Paribas Real Estate blickt optimistisch auf kommende Quartale

BNP Paribas Real Estate beobachtet, dass sich das Vermietungsgeschehen insbesondere in den großflächigen Segmenten nachhaltiger gestaltet als zuvor. Während nach der Corona-Krise und der Signa-Pleite viele größere Nachbesetzungen eher den Charakter von Interimsvermietungen hatten, erscheinen die jüngsten Neueröffnungen langfristiger angelegt. Als Beispiel nannte das Unternehmen die strategische Kooperation zwischen dem französischen Sportunternehmen Decathlon und Galeria.

Zudem zeigten sich renommierte internationale Einzelhändler wie Uniqlo oder die verschiedenen Konzepte des Inditex-Konzerns zuletzt wieder aktiver. Diese Unternehmen stehen für langfristige Vermietungsansätze und können in fast jeder Stadt und Lage als neue Ankermieter fungieren.

BNP Paribas Real Estate blickt optimistisch auf die kommenden Quartale. Bei anhaltender guter Vermietungsdynamik der letzten sechs Monate könnten zur Jahresmitte erneut positive Nachrichten sowohl für die Passantenfrequenzen als auch für die innerstädtischen Flächenumsätze folgen, prognostiziert das Unternehmen.