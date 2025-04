Für viele Menschen gehört Spargel zum Frühling einfach dazu. Inzwischen haben die ersten Betriebe mit der Ernte begonnen. Zu Ostern wollen die Landwirte alle Kunden beliefern. Bildquelle: Mirco Moskopp

Die Spargelernte in Deutschland hat begonnen. Die Landwirte rechnen zu Ostern mit ausreichenden Mengen für alle Kunden. Die Verbraucherpreise für deutschen Spargel werden in den kommenden Wochen voraussichtlich sinken, wie die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer aus Niedersachsen mitteilte.

AMI rechnet ebenfalls mit ausreichend Spargel

„Wenn man den Großmarkt Hamburg nimmt, da fallen die Preise schon“, erklärte Thorsten Flick von der niedersächsischen Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. Er erwarte in diesem Jahr keine Preiserhöhung. Konkrete Zahlen zu den aktuellen Preisen liegen nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn noch nicht vor.

„Durch die kühlen Nachttemperaturen läuft die Saison noch langsam an, aber mit Blick auf Ostern wird es ausreichend Spargel geben“, teilte AMI-Marktanalyst Claudio Gläßer mit.

Anbaufläche und Erntemenge so gering wie seit 2013

Die Anbaufläche für Spargel ist in Deutschland zuletzt deutlich geschrumpft. Die Landwirte bauten das Gemüse im vergangenen Jahr auf 19.800 Hektar an. Damit lag Spargel zwar vor Speisezwiebeln mit 17.700 Hektar und war das Gemüse mit der größten Anbaufläche in Deutschland. Die Anbaufläche und die Erntemenge fielen aber so gering aus wie seit 2013 nicht mehr.

Die Spargelbauern ernteten im Jahr 2024 insgesamt 108.000 Tonnen. Dies entspricht einem Rückgang von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die größte Erntemenge fuhr Niedersachsen ein.