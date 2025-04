Digitaler Einzelhandel - SAP und Aramark eröffnen personalfreien Supermarkt

Auf dem SAP-Campus in Frankfurt am Main ist ein vollautomatischer Lebensmittelladen ohne Personal entstanden. Der S.Mart Store ist rund um die Uhr geöffnet. Kunden können zwischen drei verschiedenen Bezahlmethoden wählen, darunter ein kontaktloses System mit RFID-Technologie.

Eröffnung des neuen Smart-Store-Konzepts auf dem SAP-Campus (v.l.n.r.): Carl Mittleman (COO International, Aramark), Christian Klein (CEO, SAP), Andre Bechtold (Head of Solution & Innovation Experience, SAP). Bildquelle: SAP

Der Caterer Aramark und der Softwarekonzern SAP haben auf dem SAP-Campus in Frankfurt am Main einen vollautomatischen Lebensmittelladen eröffnet. Der S.Mart Store kommt ohne Personal aus und ist rund um die Uhr geöffnet, wie Aramark mitteilte. Das neue Konzept solle den Lebensmitteleinzelhandel und die Betriebsgastronomie effizienter und kundenfreundlicher gestalten, heißt es.

Drei Optionen für die Bezahlung

Kunden betreten den Laden per App. Für die Bezahlung stehen drei Optionen zur Verfügung: Eine Scan-and-Go-Funktion in der App, eine klassische Selbstbedienungskasse sowie ein kontaktloses System, das die Produkte automatisch über RFID-Technologie erfasst. Die RFID-Technologie funktioniert über Funkwellen und ermöglicht eine automatische Erfassung der Waren ohne Scanvorgang, teilte das Unternehmen mit.

„Der S.Mart Store ist für uns ein konsequenter nächster Schritt, um innovative Technologien in die Praxis zu bringen“, erklärte Arnd Rune Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark in Deutschland. Nach seinen Angaben setzt das neue Format neue Standards in den Bereichen Convenience, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Andre Bechtold, Head of Solution & Innovation Experience bei SAP, bezeichnete den Store als „reales Innovationslabor, in dem modernste Technologie und ein nahtloses Kundenerlebnis zusammenkommen“.

SAP steuert Technik und Software bei

Während Aramark für den operativen Betrieb verantwortlich ist, steuert SAP die technische Umsetzung bei. Der Softwarekonzern verbindet dabei nach eigenen Angaben SAP-Software mit Partnerlösungen und künstlicher Intelligenz. An dem Projekt sind nach Unternehmensangaben weitere Partner beteiligt. Darunter sind Intel, Lenovo, Adyen, Diebold Nixdorf und Üayfree sowie die Implementierungspartner Msg, Retailsolutions und Rizing. Das Konzept lasse sich flexibel an verschiedene Einsatzorte und Nutzungsszenarien anpassen, so Aramark.

Aramark beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben rund 6.500 Mitarbeiter und betreut mehr als 500 Kunden in den Bereichen Workplace Experience und Health & Care. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der zweitgrößte Caterer in Deutschland. Im Bereich Sport und Event Catering betreut Aramark etwa 20 Stadien, Arenen, Eventlocations, Zoos und Messestandorte. Zudem beliefert das Unternehmen rund 6.000 Firmen an über 10.000 Standorten mit Refreshment Services.