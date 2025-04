Datennutzung in Bonus-App

Datennutzung in Bonus-App Verbraucherschützer verklagen Discounter Lidl

Verbraucherschützern ist das digitale Bonusprogramm des Discounters ein Dorn im Auge. Bildquelle: Lidl

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (Vzbv) hat eine Unterlassungsklage gegen die Lidl Plus-App eingereicht. Der Discounter informiere die Nutzer nicht ausreichend darüber, dass sie die App-Rabatte mit ihren persönlichen Daten bezahlen, so der Verband.

Verbraucherschützer sprechen von Pilotverfahren

Die Klage wurde beim Oberlandesgericht Stuttgart eingereicht, wie der Vzbv in Berlin mitteilte. Nach Auffassung der Verbraucherschützer weist Lidl weder vor Abschluss des Nutzungsvertrages in der App noch in den Nutzungsbedingungen ausreichend darauf hin, dass Verbraucher die App-Rabatte mit ihren Daten bezahlen. „Diese Rabatte gibt es nur im Tausch gegen persönliche Daten“, meint Rosemarie Rodden, Rechtsreferentin des Vzbv.

Der Verband spricht von einem Pilotverfahren, da bislang nicht ausreichend geklärt sei, welche Informationspflichten bei digitalen Bonusprogrammen bestehen, die Daten von Verbrauchern als Gegenleistung vorsehen. Mehr als 100 Millionen Kunden nutzen nach Angaben des Discounters die App, um von Rabatten, Coupons und Aktionen zu profitieren.

Lidl wollte sich zu der laufenden rechtlichen Auseinandersetzung nicht äußern. Der Discounter steht bereits wegen seiner Werbung für exklusive App-Rabatte in der Kritik. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wirft dem Unternehmen vor, dass der reguläre Preis für Kunden ohne App nicht angegeben wurde. Dieses Verfahren ist vor dem Landgericht Heilbronn anhängig.