Der US-Konzern Amazon will offenbar die Video-App Tiktok übernehmen. Laut Medienberichten hat das Unternehmen ein offizielles Kaufangebot eingereicht – kurz bevor ein Gesetz in Kraft tritt, das Tiktok in den USA verbietet.

Amazon als möglicher Tiktok-Käufer: Der Konzern will ein US-Verbot der App abwenden. Bildquelle: Getty Images

Wie die New York Times berichtet, hat Amazon ein Übernahmeangebot für Tiktok vorgelegt. Das Schreiben sei direkt an US-Vizepräsident J.D. Vance sowie Handelsminister Howard Lutnick gerichtet worden. Ziel ist es offenbar, die drohende Abschaltung der App in den Vereinigten Staaten zu verhindern. Bis zum 5. April muss die chinesische Muttergesellschaft Byte Dance ihre US-Sparte verkaufen, sonst droht ein landesweites Verbot.

Amazon und Tiktok äußerten sich bislang nicht offiziell zu dem Bericht. Auch vonseiten der Trump-Regierung gibt es bisher keine Reaktion. Wie die „New York Times“ weiter schreibt, würden Verhandlungsteilnehmer das Angebot von Amazon allerdings teils skeptisch sehen.

Laut dem TV-Sender CNBC zählt auch das Unternehmen AppLovin zu den Interessenten für Tiktok, ebenso wie der Softwarekonzern Oracle, der bereits mit der Absicherung der US-Nutzerdaten beauftragt wurde. Ein weiteres Angebot komme von einem Konsortium um Onlyfans-Gründer Tim Stokely, das Tiktok in ein Modell mit direkter Beteiligung der Community überführen will, wie Reuters berichtet. Ob Peking einem Verkauf zustimmt, bleibt offen. Byte Dance selbst lehnt eine Trennung bisher ab und argumentiert, dies würde die Plattform zerschlagen.

Sollte keine Einigung bis zum Stichtag erzielt werden, droht Tiktok in den USA der Rückzug aus den App-Stores. Bestehende Installationen könnten zwar weiterhin funktionieren, aber Updates und neue Nutzer wären ausgeschlossen, wie der Spiegel berichtet.

Tiktok baut Shop-Geschäft in Deutschland aus

Parallel zur unsicheren Lage in den USA treibt Tiktok seine Expansion in Europa voran. In Deutschland startet am Montag ein integrierter In-App-Shop, über den Produkte direkt gekauft werden können. Laut Unternehmensangaben entdecken bereits heute zwei Drittel der Nutzer Produkte über Tiktok. Doch die Kaufbereitschaft in Deutschland bleibt laut Umfragen bislang verhalten (LP berichtete).