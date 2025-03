Kundenbindung - Personalisierte Einkaufserlebnisse immer gefragter

Der Wunsch nach personalisierten Einkaufserlebnissen im Einzelhandel wächst deutlich. 58 Prozent der Verbraucher in Deutschland begrüßen inzwischen personalisierte Produktempfehlungen, die auf früheren Einkäufen basieren. Das geht aus dem aktuellen Einzelhandelsbericht des Technologieunternehmens SOTI hervor.

Einkaufen im Wandel: Kunden erwarten zunehmend personalisierte Erlebnisse. Bildquelle: Netto

58 Prozent der deutschen Verbraucher begrüßen laut dem aktuellen Einzelhandelsbericht von SOTI personalisierte Produktempfehlungen beim Einkaufen. Das entspricht einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast die Hälfte der Befragten interessiert sich zudem für digitale Visualisierungstechnologien im stationären Handel.

12.000 Verbraucher in zehn Ländern befragt

Die Studie zeigt auch ein gestiegenes Interesse an kundenspezifischen Mitgliedschaften. 55 Prozent der deutschen Verbraucher wünschen sich nach eigenen Angaben auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Ebenso viele Konsumenten möchten benachrichtigt werden, wenn ein von ihnen bevorzugtes Produkt zur Neige geht, teilt SOTI mit.

Auch im stationären Handel wächst die Nachfrage nach technologischen Lösungen. 43 Prozent der Befragten wünschen sich die Möglichkeit einer KI-gestützten Bildsuche nach Produkten. „Das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Kunden erwarten heute ein personalisiertes und nahtloses Shopping-Erlebnis“, erläuterte Stefan Mennecke, Vertriebsleiter für Mittel-, Süd- und Osteuropa bei SOTI.

Für die Studie befragte SOTI nach eigenen Angaben 12.000 Verbraucher im Alter von 18 bis 65 Jahren in zehn Ländern. In Deutschland nahmen 1.000 Personen an der Befragung teil.