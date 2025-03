Neues Storekonzept - Lekkerland eröffnet Rewe-To-Go-Kioske am Kölner Hauptbahnhof

Das Sortiment der Gleiskioske umfasst Backwaren, Obst, Kaffeespezialitäten, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Süßwaren und Tabakprodukte. Bildquelle: Lekkerland

Lekkerland hat am Kölner Hauptbahnhof den ersten von fünf geplanten Rewe-To-Go-Kiosken direkt am Bahnsteig eröffnet. Der erste Kiosk befindet sich an den Gleisen 10/11, wie das Unternehmen mitteilte. In den kommenden Wochen sollen vier weitere Kioske auf den übrigen Bahnsteigen folgen.

Die Kioske werden täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet sein. Das Sortiment umfasst nach Angaben des Unternehmens Backwaren, belegte Brötchen, Sandwiches, Obst, Kaffeespezialitäten sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke. Auch Süßwaren, Kaugummi und Tabakprodukte gehören zum Angebot. Lekkerland nutzt für die Kioske bestehende Verkaufsboxen an den Bahnsteigen.

„Wir probieren ständig Neues aus, um Konsumentinnen und Konsumenten unterwegs bestmöglich zu versorgen“, zitierte das Unternehmen Jenny Ramme, die bei Lekkerland für den operativen Betrieb und die Expansion von Rewe To Go außerhalb von Tankstellen verantwortlich ist.

Lekkerland betreibt 30 Rewe To Go Standorte

Die neuen Kioske ergänzen einen bereits bestehenden Rewe-To-Go-Store in der Markthalle des Kölner Hauptbahnhofs. Dieser 270 Quadratmeter große Laden unter den Gleisen 5 und 6 hat rund um die Uhr geöffnet.

Lekkerland betreibt nach eigenen Angaben rund 30 Rewe-To-Go-Standorte außerhalb von Tankstellen. Die Mehrzahl der mehr als 900 Rewe-To-Go-Geschäfte befindet sich an Aral-Tankstellen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro und betreute in Deutschland rund 41.800 Verkaufspunkte. Lekkerland gehört seit 2020 zur Rewe Group.