Saisonstart in Niedersachsen - Erste Spargelstangen ab Wochenende im Handel

Saisonstart für Spargel: Erste Heizspargel-Stangen kommen ab dem Wochenende in den Handel. Bildquelle: Mirco Moskopp

Voraussichtlich ab diesem Wochenende kommen die ersten Spargelstangen aus Niedersachsen in den Handel. Der so genannte Heizspargel, der durch warme Wasserleitungen in den Dämmen schneller wächst, steht kurz vor der Ernte. Das teilte die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Hatten mit. Freilandspargel werde dagegen voraussichtlich erst in etwa zwei Wochen verfügbar sein.

Noch keine konkreten Angaben zu den Preisen

Die Wetterbedingungen für den Start der Spargelsaison sind nach Einschätzung der Anbauer optimal. „Wir haben es nicht zu warm, es ist nicht zu trocken, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu nass. Die Dämme konnten hervorragend aufgezogen werden“, so der Experte Thorsten Flick. Die Sonnenstrahlen seien nun wichtig, um Dämme und Folien zu erwärmen und das Pflanzenwachstum anzuregen.

Zu den voraussichtlichen Preisen für die diesjährige Spargelsaison machte die Vereinigung noch keine konkreten Angaben. Hohe Preissteigerungen seien aber nicht zu erwarten. „Ich glaube, dass es nicht dramatisch wird“, kommentierte Flick. Der Heizspargel sei allerdings erfahrungsgemäß teurer als Freilandspargel.

Anbaufläche in Niedersachsen um acht Prozent geschrumpft

Die Anbaufläche für Spargel in Niedersachsen ist 2024 um knapp 8 Prozent auf 4.020 Hektar geschrumpft, informierte das Landesamt für Statistik. Die Erntemenge lag im vergangenen Jahr bei 22.625 Tonnen. Dies entsprach einem Rückgang von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Hochwasser im vergangenen Winter hatte viele Spargelfelder in Niedersachsen wochenlang überflutet. Die Pflanzen haben die Überschwemmungen nach Angaben der Vereinigung aber erstaunlich gut überstanden.