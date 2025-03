Sponsoring - Carlsberg wird offizieller Bierpartner der UEFA

Neues Sponsoring für UEFA-Turniere: Carlsberg wird offizieller Bierpartner.

Die dänische Brauerei Carlsberg kehrt als Sponsor zu den UEFA-Nationalmannschaftswettbewerben zurück. Die neue Partnerschaft knüpft an eine 28-jährige Zusammenarbeit an, die von 1988 bis 2016 bestand. „Der Sport ist in den Jahren, seit wir die UEFA EURO 1988 gesponsert haben, exponentiell gewachsen“, sagte Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg.

Sport ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen

Die Brauerei erhält die exklusiven Ausschankrechte bei der UEFA EURO 2028, der UEFA Women’s EURO 2029, der UEFA Futsal EURO und den UEFA Nations League Finals. Bei allen anderen UEFA-Nationalmannschaftswettbewerben wird das Unternehmen auf den Banden und bei Medieninterviews präsent sein.

„Der Sport ist in den Jahren, seit wir die UEFA EURO 1988 gesponsert haben, exponentiell gewachsen“, sagte Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg. Noch nie seien so viele Augen auf den Fußball gerichtet gewesen.