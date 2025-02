Statistisches Bundesamt - Großhandelspreise für Lebensmittel steigen 

Niederlande/Großbritannien

Unilever spaltet Eisgeschäft ab und plant Börsengang

Der Konsumgüterkonzern Unilever will sein Eisgeschäft mit den Marken Magnum, Ben & Jerry's und Wall's an die Börse bringen. Die Hauptnotierung soll in Amsterdam erfolgen. Das Eisgeschäft erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro.