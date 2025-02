Nachhaltige Logistik - Edeka Rhein-Ruhr stellt 130 Lkw auf Bio-Kraftstoff um

Die Edeka-Genossenschaft Rhein-Ruhr will ihre komplette Lkw-Flotte am Standort Meckenheim auf Bio-CNG umstellen. Die ersten 24 Sattelzüge gehen im Frühjahr in Betrieb. Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben derzeit eine Umstellung an weiteren Lagerstandorten.

In der Nachhaltigkeitsstrategie von Edeka Rhein-Ruhr nimmt die Suche nach alternativen Antrieben in der Logistik eine große Rolle ein. Bildquelle: Edeka

Edeka Rhein-Ruhr stellt seine Logistik am Standort Meckenheim auf Bio-CNG um. Die Genossenschaft will innerhalb der nächsten drei Jahre alle 130 Lastwagen an dem Standort mit dem nahezu CO₂-neutralen Kraftstoff betreiben, wie das Unternehmen mitteilte.

Im Frühjahr nimmt Edeka Rhein-Ruhr in Meckenheim die ersten 24 Sattelzüge in Betrieb. Das Tochterunternehmen Rasting setzt an dem Standort bereits fünf Lastwagen mit Bio-CNG ein. Das Partnerunternehmen OG Clean Fuels wird ab Sommer eine nicht-öffentliche Tankstelle in Meckenheim betreiben und die beiden Unternehmen mit dem Kraftstoff versorgen. Bis dahin können die Unternehmen die öffentlichen CNG-Tankstellen von OG nutzen.

„Der Umstieg auf Bio-CNG an unserem Standort Meckenheim ist für uns ein weiterer Schritt, um lokale CO₂- sowie Feinstaubemmissionen einzusparen und damit unseren ökologischen Fußabdruck zu verringen“, zitierte das Unternehmen Geschäftsführer Peter Wagener in der Mitteilung. Von Meckenheim aus versorgt Edeka Rhein-Ruhr die Lebensmittel- und Getränkemärkte im Süden von Nordrhein-Westfalen sowie in angrenzenden Gebieten von Rheinland-Pfalz.

OG Clean Fuels betreibt 150 Tankstellen

Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben derzeit auch den Einsatz von Bio-CNG an den beiden Zentrallagern in Oberhausen und Hamm. OG Clean Fuels betreibt in Deutschland nach eigenen Angaben ein flächendeckendes Netz von gut 150 Tankstellen. Das Unternehmen verkauft ausschließlich Bio-CNG, das aus Abfall und Reststoffen produziert wird.

Edeka Rhein-Ruhr betreibt mit selbstständigen Kaufleuten rund 700 Lebensmittelmärkte unter den Marken Edeka und Marktkauf sowie über 250 Getränkemärkte. Die Genossenschaft mit Sitz in Moers erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro.