Mehrweg - Müller's Mühle testet Pfandsystem für Hülsenfrüchte

Müller’s Mühle testet ein Mehrwegsystem für Hülsenfrüchte in Supermärkten. Der Hersteller von Linsen, Erbsen und Bohnen hat dazu eine Kooperation mit dem Mannheimer Start-up CU Mehrweg begonnen, wie das Unternehmen mitteilte.

Nachhaltige Verpackung: Müller's Mühle startet Pfandsystem für Hülsenfrüchte in Supermärkten. Bildquelle: Müller’s Mühle

Der Hülsenfrüchte-Hersteller Müller's Mühle führt ein Mehrwegsystem ein. In 15 Edeka-Märkten im Großraum Mannheim, dem Rhein-Main-Gebiet und in Baden können Verbraucher seit Februar Hülsenfrüchte in wiederbefüllbaren Kunststoffboxen kaufen.

Die Besonderheit des Systems: Die Verbraucher können die Verpackungen an den bestehenden Leergutrücknahmeautomaten zurückgeben. Das Pfand beträgt 50 Cent. Die Boxen aus Polypropylen werden anschließend gereinigt und wieder befüllt.

„Als Marktführer bei Hülsenfrüchten beobachten wir die Entwicklungen in der Kreislaufwirtschaft aufmerksam“, zitierte das Unternehmen Geschäftsführer Thomas Reise in der Mitteilung. Das System nutze die vorhandene und bei den Verbrauchern gelernte Infrastruktur.

Bisherige Versuche von Unverpackt-Lösungen oder Kreislaufsystemen, die eine neue, eigene Infrastruktur benötigten, sind nach Angaben von Müller’s Mühle gescheitert. Die Systeme seien vom Handel und den Verbrauchern nicht angenommen worden. Durch aktuelle gesetzliche Vorgaben werde das Thema Mehrweg aber auch für andere Bereiche im Lebensmittelbereich immer wichtiger.