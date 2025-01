Trendreport - Experte Pierre Nierhaus blickt in die Ernährungs-Zukunft

Spanien

Aldi eröffnet zwei neue Supermärkte

Der Discounter Aldi setzt seine Expansion in Spanien fort und eröffnet im Januar zwei neue Filialen in Barcelona und Valencia. In Katalonien betreibt das Unternehmen bereits mehr als 100 Geschäfte. Die Kundenzahl in Spanien stieg in drei Jahren um 33 Prozent auf über sieben Millionen.