Australien

Queensland testet Sammlung von Weichkunststoffen

Die australische Regierung des Bundesstaates Queensland startet ein Pilotprojekt zum Recycling von Weichkunststoffen. An vier Standorten will die Regierung verschiedene Sammelmethoden testen. Die Central Queensland University soll einen Teil der gesammelten Materialien in ihren Testanlagen verarbeiten.