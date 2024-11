Nächste Zielmarke erreicht: Kaufland sieht sich als Vorreiter beim Thema Tierwohl im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und hat sein Putenfleisch-Sortiment entsprechend umgestellt. Bildquelle: Kaufland

Kaufland stellt sein gesamtes Putenfleischsortiment auf die Haltungsform-Stufe 3 um und ist damit nach eigenen Angaben der erste Lebensmittelhändler in Deutschland. Dies gab das Unternehmen bekannt. Die Puten erhalten dadurch 30 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, Zugang zu Außenklimabereichen und natürliches Beschäftigungsmaterial.

Auch deutliche Fortschritte im Trinkmilch-Bereich

„Die flächendeckende Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung steht bei uns ganz oben auf der Agenda“, erklärt Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische bei Kaufland. Das Unternehmen will nach eigenem Bekunden die Wahl tierwohlfreundlicherer Produkte für Kunden selbstverständlich machen.

Neben dem Putenfleisch meldet Kaufland auch Fortschritte im Bereich der Trinkmilch. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben das gesamte Eigenmarken-Sortiment an Trinkmilch auf die höheren Haltungsform-Stufen 3 und 4 umgestellt. Damit zählt Kaufland nach eigenen Angaben zu den ersten Lebensmittelhändlern in Deutschland, die keine Milch mehr aus den niedrigeren Haltungsform-Stufen 1 und 2 anbieten.

Höhere Haltungsform-Stufen nur in enger Zusammenarbeit mit Partnern

Die Haltungsform-Kennzeichnung, die Kaufland seit 2022 schrittweise für sein Trinkmilchsortiment der Eigenmarken einführt, dient zur Einordnung des Tierwohlniveaus. Sie existiert seit 2019 und soll Verbrauchern die Orientierung beim Einkauf erleichtern.

Kaufland betont, dass solche Umstellungen auf höhere Haltungsform-Stufen nur in enger Zusammenarbeit mit Partnern in der Landwirtschaft gelingen könnten. Das Unternehmen sieht in der Sortimentsgestaltung den größten Hebel zur Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung.