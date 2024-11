Konsumverhalten im Advent Deutsche kaufen zu Weihnachten preisbewusst und strategisch ein

Die Deutschen planen ihre Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr preisbewusst. 50 Prozent machen sich Sorgen wegen der hohen Energiepreise - mehr als in jedem anderen europäischen Land. Rabatte und Sonderaktionen spielen deshalb in diesem Jahr eine besonders große Rolle, wie eine neue Studie zeigt.