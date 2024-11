Der Handelsverband Deutschland erweitert seine Social-Media-Aktivitäten um einen Whatsapp-Kanal. Dort berichtet eine Schülerin in Tagebuchform über ihre Erfahrungen in der Branche. Aktuell sind mehr als 80.000 Ausbildungsplätze im Handel frei.

80.000 freie Ausbildungsplätze: Mit Hilfe von Social-Media-Kanälen wie Whatsapp will der HDE die Vorzüge der Berufe aufzeigen. Bildquelle: Getty Images

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat einen Whatsapp-Kanal gestartet. So will er junge Menschen für eine Ausbildung im Handel gewinnen. Auf dem Kanal dokumentiert eine Schülerin in einem Tagebuch ihre Erfahrungen in der Branche. Darüber informiert der Verband.

„Wir müssen die jungen Menschen dort abholen, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten und auch genau dort über die Möglichkeiten im Handel informieren: in der virtuellen Welt.“ Das meint Katharina Weinert, HDE-Abteilungsleiterin Bildungspolitik und Berufsbildung.

HDE auch bei Tiktok und Youtube aktiv

Der neue WhatsApp-Kanal ergänzt die bestehenden Social-Media-Aktivitäten des Verbands. Der HDE hatte Anfang des Jahres einen Tiktok-Kanal gestartet und im Sommer sein Youtube-Angebot um Kurzvideos erweitert. Mit den Kanälen will der Verband nach eigenen Angaben die gesellschaftliche Anerkennung für die duale Ausbildung fördern.

Der HDE informiert seit Dezember 2022 auf der Website Karriere-Handel.de und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen über die Ausbildungs- und Karrierechancen im Handel.

Handel meldet über 80.000 freie Ausbildungsplätze

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Handel stehen laut HDE derzeit gut. Laut der aktuellen Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit wurden für das Beratungsjahr 2023/2024 allein für angehende Kaufleute im Einzelhandel 39.610 Ausbildungsstellen gemeldet. Für Verkäufer gab es 28.830 Ausbildungsangebote. Die so genannten Abiturientenprogramme des Handels kamen auf 13.300 Ausbildungsangebote.

Nach Angaben des Verbands bieten die Handelsunternehmen mehr als 60 verschiedene Ausbildungsberufe an.