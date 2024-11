Der Discounter Norma führt für seine Eigenmarken das Herkunftszeichen „Gutes aus Deutscher Landwirtschaft" ein. Das Siegel steht für Produkte, deren gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland liegt. Damit schließt sich das Unternehmen anderen Händlern an, die das Zeichen bereits verwenden.

Mit der Einführung des Siegels reiht sich Norma in die wachsende Liste von Handelsunternehmen ein. Bildquelle: Norma

Der Lebensmitteldiscounter Norma führt das Herkunftszeichen „Gutes aus Deutscher Landwirtschaft“ ein. Das Unternehmen will damit die Herkunft seiner Eigenmarkenprodukte aus Deutschland für die Kunden transparenter machen. Das teilte Norma mit.

Das Herkunftszeichen steht für Produkte, bei denen die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland erfolgt. Bei Fleischprodukten bedeutet dies beispielsweise, dass die Tiere in Deutschland geboren, aufgezogen und geschlachtet werden müssen. Auch die Zerlegung und Verarbeitung muss in Deutschland stattfinden. Ähnliche Kriterien gelten für andere Produktgruppen wie Obst und Gemüse.

Andere Handelsketten nutzen das Siegel bereits

Mit der Einführung des Siegels reiht sich Norma in die wachsende Liste von Handelsunternehmen (Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Rewe und Penny) ein, die das Zeichen bereits nutzen. Das Siegel soll den Kunden als Orientierungshilfe dienen, um Produkte zu erkennen, die nach bundesweit einheitlichen Standards in Deutschland hergestellt wurden.