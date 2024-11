Robert Köbsch wird neuer General Manager für Wolt Market in Deutschland. Er soll das virtuelle Supermarktkonzept des finnischen Unternehmens ausbauen. Wolt betreibt bereits fünf eigene Stores in Berlin und Hamburg.

Verantwortlich für strategische Ausrichtung und operative Leitung: Robert Köbsch kommt von Delivery Hero zu Wolt. Bildquelle: Wolt Deuschland

Wolt baut sein Führungsteam für den deutschen Markt aus. Robert Köbsch übernimmt die Position des General Managers für Wolt Market in Deutschland. Darüber informiert das finnische Liefer- und Technologieunternehmen. Der neue Chef verantwortet künftig die strategische Ausrichtung und operative Leitung des virtuellen Supermarktkonzepts.

Wechsel von Delivery Hero zu Wolt Market

Wolt betreibt derzeit vier Wolt Market Stores in Berlin und einen in Hamburg. Das Unternehmen liefert über diese Standorte Lebensmittel und andere Produkte direkt an die Kunden. Dies ergänzt die bestehenden Partnerschaften mit weiteren Lebensmittelhändlern in der Wolt-App.

Köbsch wechselt von Delivery Hero zu Wolt Market. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber arbeitete er zuletzt als Director Operations and Supply Chain, Europe, länderübergreifend für die eigene Online-Lebensmittelsparte. Zuvor sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Positionen bei Bringmeister; dort war er in seiner letzten Station Chief Operating Officer.

Oksana Lukyanenko bleibt für Wolt-Gesamtgeschäft verantwortlich

Robert Köbsch berichtet in seiner neuen Position direkt an Athanasios Bilalis, Global Head Wolt Market.

Oksana Lukyanenko verantwortet weiterhin als General Managerin das Gesamtgeschäft von Wolt in Deutschland. Sie betont die wachsende Beliebtheit von Online-Lebensmittelbestellungen: „Lebensmittel online zu bestellen und innerhalb kürzester Zeit geliefert zu bekommen, wird in Deutschland immer populärer. Das sehen wir bei unseren Wolt Market Standorten, aber auch bei unseren anderen Lebensmittelpartnern.“