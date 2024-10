Konsumklima-Index Stimmung der Verbraucher steigt leicht

Die Verbraucherstimmung in Deutschland verbessert sich den zweiten Monat in Folge. Der GfK-Index klettert auf minus 18,3 Punkte - den höchsten Stand seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Dennoch dämpfen Krisen und hohe Preise weiter die Kauflaune.