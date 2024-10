Berit Höke (Foto) ist neue Einkaufsleiterin bei dem Öko-Großhändler Bodan. Die 31-jährige Kauffrau bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Vermarktung von Bio-Lebensmitteln mit. Bodan will nun die Einkaufsabteilung enger mit anderen Unternehmensbereichen verzahnen.

Wichtige Funktion: Berit Göke freut sich auf ihre neue Aufgabe bei dem süddeutschen Bio-Händler. Bildquelle: Bodan

Der Öko-Großhändler Bodan vom Bodensee hat eine neue Einkaufsleiterin eingestellt. Berit Höke (Foto) hat diese Position übernommen und folgt auf Alexander Worms, der zur Jahresmitte in die Geschäftsführung von Naturata in Luxemburg wechselte.

Mehr als zehn Jahre Vermarktungs-Erfahrung

Berit Höke verfügt nach Unternehmensangaben über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Vermarktung von Bio-Lebensmitteln. Die 31-jährige Kauffrau arbeitete zuletzt bei der Vertriebsagentur Ecolive in Köln. Dort verantwortete sie als Country-Managerin den Vertrieb in der DACH-Region für verschiedene Bio-Hersteller.

In ihrer neuen Position leitet Höke ein zehnköpfiges Einkaufs-Team. Zu ihren Aufgaben zählen neben der Sortimentsgestaltung und Jahresgesprächen mit Herstellern auch der Dialog mit Handelspartnern. Bodan will damit „Produktqualitäten und Zusammenarbeit in der Branche mit frischem Blick weiterentwickeln“, so das Unternehmen. Außerdem plant Bodan das engere Verzahnen der Einkaufsabteilung mit anderen Unternehmensbereichen.

Höke sieht spannende Aufgaben bei Bodan

Berit Höke sagt zu ihrer neuen Funktion: „Die Aufgaben, die bei Bodan in mein Ressort fallen, finde ich absolut spannend. Vor allem, weil ich hier die Möglichkeit habe, Bio-Qualitäten und -Wertschöpfung unternehmensübergreifend in die Zukunft zu denken – von Anbau und Verarbeitung über den Großhandel bis ins Ladenregal.“

Bodan beliefert als Großhändler für Bio-Lebensmittel vom Bodensee aus den Bio-Fachhandel und die Bio-Gastronomie. Das Unternehmen hat rund 200 Mitarbeiter. Knapp 550 Verkaufsstellen insbesondere am Bodensee werden beliefert.