Mit Workshops und Seminaren sollen vor allem die Mitarbeitenden in den Frischebereichen wie Obst und Gemüse oder an den Bedientheken die Möglichkeit haben, ihr Wissen und die Praxis zu vertiefen. Bildquelle: Edeka

Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen hat den Bau eines neuen Weiterbildungs-Campus in Hirschaid gestartet und den ersten Spatenstich für die so genannte Food Academy vollzogen.

Lernkultur unter dem Motto Lernen durch Fühlen

Mit dem neuen Campus will Edeka die Qualifikation seiner Mitarbeiter im Einzelhandel verbessern. „Wir glauben an die Kraft unserer über 48.000 Mitarbeitenden im Verbund, möchten aber die Qualifikation unserer im Einzelhandel Beschäftigten nicht in fremde Hände geben.“ Das erklärt der Vorstand Lehmann aus Anlass des Spatenstichs. Das Unternehmen strebt demnach eine höhere Exzellenz in den beratungsintensiven Frischebereichen der Märkte an.

Das Weiterbildungskonzept basiert nach Unternehmensangaben auf einer neuen Lernkultur, die Edeka als „Lernen durch Fühlen“ bezeichnet. In modernen Schulungsräumen, einem Kochstudio und einer Outdoorküche sollen Trainer ab dem nächsten Jahr praktische Fähigkeiten vermitteln. Onlinekurse ergänzen das Angebot für theoretische Inhalte.

Auch mobiler Schulungs-Truck im Einsatz

Ines Döppelhan, Bereichsleiterin für Personalentwicklung im Einzelhandel, sieht in dem neuen Konzept Potenzial für attraktiver gestaltete Einzelhandelsberufe. „Wir müssen die Weiterentwicklung auf eine neue Stufe heben, die Mitarbeitenden inspirieren, befähigen und einen Spielraum ermöglichen“, so Döppelhan.

Neben dem stationären Campus in Hirschaid nutzt Edeka seit diesem Jahr auch einen mobilen Schulungs-Truck, um Mitarbeiter im gesamten Absatzgebiet Nordbayern, Sachsen und Thüringen zu erreichen.

Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, eine von sieben regionalen Unternehmensgruppen des Edeka-Verbundes, erzielte nach eigenen Angaben 2023 einen Verbundumsatz von 5,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 48.500 Mitarbeiter und 1.262 Auszubildende.