Die S-Payment holt Christian Plaza Bartsch in die Geschäftsführung. Der 52-jährige Paymentexperte wechselt zum Jahreswechsel von der Deutschen Bank zum Tochterunternehmen der DSV-Gruppe. S-Payment will mit der Neubesetzung das Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe weiterentwickeln.

Schlüsselfunktion ab 2025: Christian Plaza Bartsch wurde in die Geschäftsführung von S-Payment berufen. Bildquelle: DSV-Gruppe

Die S-Payment, ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe, hat Christian Plaza Bartsch zum 1. Januar 2025 in die Geschäftsführung berufen. Dies teilte das Unternehmen mit. Plaza Bartsch wird gemeinsam mit dem bisherigen Co-Geschäftsführer Frank Büttner die Leitung übernehmen.

Kompetenzcenter Payment weiter entwickeln

Der 52-jährige Plaza Bartsch wechselt von der Deutschen Bank zur S-Payment. Bei der Deutschen Bank leitete er zuletzt den Bereich Merchant Solutions Acceptance für den europäischen Wirtschaftsraum. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Zahlungsverkehrs- und Managementfunktionen, unter anderem bei Easycredit in der genossenschaftlichen Finanzgruppe und bei Paypal.

„Mit Christian Plaza Bartsch gewinnen wir einen erfahrenen Paymentexperten und ausgewiesenen Kenner der Branche“, erklärt Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe. Das Unternehmen wolle mit der neuen Führung das Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe weiterentwickeln sowie neue Zahlungsverkehrslösungen für Privat- und Firmenkunden der Sparkassen erarbeiten.

Plaza Bartsch bringt internationale Erfahrung mit

Plaza Bartsch studierte Industrial Engineering an der Universidad de Lima in Peru und erwarb einen Master of Business Administration an der Purdue University in Indiana, USA. Er folgt auf Erik Meierhoff, der das Unternehmen Ende Juni 2024 verließ.

Die S-Payment arbeitet als zentraler Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart.