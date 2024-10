Plastikflut Fast die Hälfte der Lebensmittel unnötig verpackt

Eine neue Studie, die von dem Verpackungshersteller in DS Smith in Auftrag gegeben und von Retail Economics durchgeführt wurde, zeigt, dass fast 50 Prozent der Produkte in deutschen Supermärkten überflüssig in Plastik verpackt sind. Nachhaltigkeitsexperten fordern dringend Alternativen.