Das klassische Abendbrot bleibt in deutschen Haushalten beliebt. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Euro Kassensysteme. Demnach greifen 78 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche dazu. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach innovativen Snacks in Bäckereien.

Ernährungstrends Abendbrot ist in deutschen Küchen weiterhin beliebt

Kontaktlos und schnell: Der Wandel beim Bezahlen macht auch beim Backwaren-Kauf nicht halt. Bildquelle: Euro Kartensysteme

Eine aktuelle Studie von Infas quo im Auftrag von Euro Kartensysteme bestätigt, dass das traditionelle Abendbrot in Deutschland nach wie vor sehr beliebt ist. Sie ergab: 78 Prozent der Menschen in den deutschen Haushalte essen mindestens einmal pro Woche Abendbrot. Besonders beliebt ist diese Mahlzeit bei Menschen ab 50 Jahren, aber auch jüngere Generationen lassen sich von kreativen Ideen im Internet inspirieren.

Geschmack ist der entscheidendste Aspekt

Bei der Wahl des Brotes entscheidet für 77 Prozent der Befragten der Geschmack, gefolgt von der Brotsorte (59 Prozent) und dem Preis (43 Prozent). Mehrkorn- und Vollkornbrot sind mit 29 Prozent die beliebtesten Sorten. Mischbrot (17 Prozent) und Roggenbrot (16 Prozent) schließen sich an.

Die Umfrage zeigte auch, dass 49 Prozent der Befragten ihre Backwaren am liebsten frisch in einer lokalen Bäckerei kaufen. Mehr als die Hälfte verfährt mindestens einmal pro Woche so. Im Vergleich dazu bevorzugen 25 Prozent den Einkauf beim Discounter und 19 Prozent im Supermarkt.

Mit Girocard wird am zweithäufigsten bezahlt

Außerdem untersuchte die Studie die Zahlungsmethoden in Bäckereien. Obwohl Kunden am häufigsten bar bezahlen, folgt die Girocard auf dem zweiten Platz. Besonders bei den 18- bis 29-Jährigen ist die Kartenzahlung beliebt: 77 Prozent haben bereits mit der Girocard in einer Bäckerei bezahlt.