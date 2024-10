YouGov-Studie Black Friday lässt die Kassen klingeln

Der Black Friday ist auch in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Laut einer aktuellen YouGov-Studie gehört das Shopping-Event für viele Deutsche fest in den Einkaufsplan. Demnach planen in Deutschland rund 30 Prozent der Bevölkerung, die Sonderangebote zu nutzen.