Kaufland hat sein Netz an Schnellladepunkten für Elektroautos auf 500 ausgebaut. Aus diesem Grund startet das Unternehmen eine zweiwöchige Rabattaktion, bei der Kunden mit der Kaufland Card nur die Hälfte des üblichen Ladetarifs zahlen. Alle Ladestationen werden mit Ökostrom betrieben.

Kaufland-Kunden können je nach Fahrzeugtyp in 45 Minuten Strom für bis zu 250 Kilometer laden. Bildquelle: Kaufland

Kaufland hat die Zahl seiner Schnellladepunkte für Elektroautos auf 500 erhöht. Dies gab das Unternehmen bekannt. Zum Anlass dieses Ausbaus kündigte Kaufland eine zweiwöchige Rabattaktion an.

Kunden zahlen zeitweise nur die Hälfte

Vom 17. Oktober an zahlen Kunden, die die digitale Kaufland Card verwenden, nur die Hälfte des üblichen Tarifs. An Gleichstrom-Ladepunkten (DC) verringert sich der Preis pro Kilowattstunde von 0,48 Euro auf 0,24 Euro. An Wechselstrom-Ladepunkten (AC) mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung kostet die Kilowattstunde 0,145 Euro statt 0,29 Euro.

„Wir freuen uns darüber, neben vollen Einkaufswägen auch für immer mehr volle Akkus sorgen zu können“, so Paul-Werner Neisser-Deiters, Leiter Energiemanagement aus dem Bereich Immobilien. Mit der Rabattaktion wolle das Unternehmen den Kunden „etwas Besonderes zurückgeben“.

Kaufland plant weiteren Ausbau des Ladenetzes

Nach eigenen Angaben bietet Kaufland das Laden derzeit an über 300 Standorten bundesweit an. Ein Großteil des Ladenetzes besteht aus DC-Ladestationen, die einen schnelleren Ladevorgang ermöglichen. Je nach Fahrzeugtyp können Kunden in 45 Minuten Strom für bis zu 250 Kilometer laden.

Kaufland betont: Alle Ladestationen würden mit Ökostrom betrieben. Dieser trage das Label „Grüner Strom“, das für 100 Prozent erneuerbare Energiequellen stehe. Das Unternehmen plant, sein Ladesäulennetz weiter auszubauen.