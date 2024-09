Drogerie-Apps erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Laut einer aktuellen Studie nutzen 96 Prozent der Kunden diese Apps, während die allgemeine Nutzungsrate von Händler-Apps bei 80 Prozent liegt. Besonders die Apps von dm und Rossmann dominieren den Markt.

Drogerie-Apps erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit und übertreffen dabei sogar die Nutzung von Händler-Apps anderer Branchen. Dies ergab die Händler-App-Studie der Unternehmensberatung Simon-Kucher.

Laut der Studie nutzen 96 Prozent der Kunden Drogerie-Apps, während die allgemeine Nutzungsrate von Händler-Apps bei 80 Prozent liegt. Besonders die Apps der Drogerieketten dm und Rossmann dominieren den Markt. 75 Prozent der Händler-App-Nutzer verwenden die dm-App, dicht gefolgt von Rossmann mit 70 Prozent. Müller liegt mit 22 Prozent deutlich zurück.

„Besonders dm und Rossmann liefern sich in Sachen Drogerie-Apps ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, zitiert die Mitteilung Dr. Tobias Maria Günter, Partner und Head of Retail bei Simon-Kucher. „Auf überregionaler Ebene laufen dm und Rossmann außer Konkurrenz. Hier entwickelt sich ein großes Duell!“

Kunden bevorzugen spezielle Funktionen in Drogerie-Apps

Die Studie zeigt auch, dass bestimmte Funktionen in Drogerie-Apps besonders beliebt sind. Kunden nutzen die Click & Collect-Funktion in der Drogeriebranche mit 29 Prozent deutlich häufiger als in anderen Branchen (14 Prozent). Auch mobiles Bezahlen ist bei Drogerie-Apps mit 29 Prozent weiter verbreitet als bei anderen Händlern (17 Prozent).

Insgesamt nutzen Kunden Drogerie-Apps hauptsächlich für Prämien (67 Prozent), Preisvergleiche (49 Prozent) und die Kassenbon-Funktion (47 Prozent). Die Apps wirken sich offenbar positiv auf das Kaufverhalten aus: 53 Prozent der Nutzer geben an, mit den Apps häufiger und mehr einzukaufen. Gleichzeitig empfinden 78 Prozent ihre Einkäufe als günstiger. 72 Prozent der Drogerie-App-Nutzer finden, dass die Apps das Einkaufserlebnis verbessern.

Simon-Kucher führte die repräsentative Händler-App-Studie nach eigenen Angaben im März 2024 durch. Die Unternehmensberatung befragte dabei 1.000 Konsumenten in Deutschland zu ihrer App-Nutzung und deren Einfluss auf ihr Einkaufsverhalten.