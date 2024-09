Nachhaltigkeit

Aldi Süd hat den Anteil pflanzenbasierter Produkte in seinem Sortiment auf 60 Prozent erhöht. Der Discounter bietet über 1.200 vegan gekennzeichnete Produktsorten an. Bis Ende 2026 soll diese Zahl auf 1.400 steigen.

Aldi Süd hat den Anteil pflanzenbasierter Produkte in seinem Sortiment auf 60 Prozent gesteigert. Dies teilte der Discounter in seinem zweiten Ernährungsreport mit. Das Unternehmen führt damit mehr pflanzenbasierte als tierbasierte Produkte. Aldi Süd bietet zudem über 1.200 vegan gekennzeichnete Produktsorten an. Bis Ende 2026 soll diese Zahl auf 1.400 steigen.

Der Discounter erfasst nach eigenen Angaben ab sofort das Verhältnis pflanzenbasierter zu tierbasierten Produkten in seinem Sortiment. „Der Lebensmitteleinzelhandel spielt eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf eine pflanzlichere Ernährung“, zitierte das Unternehmen Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt.

Aldi Süd will nach eigenen Angaben eine bewusste und nachhaltigere Ernährung für alle leistbar machen. Neben dem Ausbau des pflanzlichen Angebots arbeite das Unternehmen an verbesserten Rezepturen und einem steigenden Anteil an Bio-Lebensmitteln. Zudem setze sich der Discounter für mehr Artenvielfalt und die Förderung von Ernährungsbildung ein.

Das Unternehmen führte im vergangenen Jahr die neue Bio-Eigenmarke Nur Nur Natur ein. Zudem baute Aldi Süd nach eigenen Angaben in diesem Jahr seine Partnerschaft mit dem Sozialunternehmen Acker aus. Der Discounter ist seit Anfang des Jahres Hauptpartner des Bildungsprogramms GemüseAckerdemie.