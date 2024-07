Eine aktuelle EHI-Befragung zeigt, dass die Verkaufsflächen im Einzelhandel stabil geblieben sind. Städte und Kommunen berichten von konstanten Flächen und einem Leerstand von etwa 10 Prozent. Neue Mieter sind häufig Büros oder andere Einzelhändler.

Die EHI-Befragung zur „Aktuellen Entwicklung des Einzelhandels 2024“ ergab, dass Verkaufsflächen seit der Pandemie in über der Hälfte der Fälle gleichgeblieben sind. Weniger als 10 Prozent der Kommunen meldeten größere Verkaufsflächen, während ein Drittel kleinere Verkaufsflächen angibt. Besonders in kleineren Städten befinden sich die Geschäfte oft in älteren Gebäuden, was zur Stabilität beiträgt. Die Anzahl der Geschäfte blieb ebenfalls stabil mit einem leichten Rückgang von bis zu 5 Prozent.

Die Untersuchung zeigt, dass Fachmarktzentren am besten abschneiden. Nur 10 Prozent der Städte melden hier einen Leerstand von über 10 Prozent. In den Innenstädten liegt der Leerstand in zwei Dritteln der Fälle bei maximal 10 Prozent, und bei Shopping-Centern schätzen 42 Prozent der Städte den Leerstand auf maximal 10 Prozent.

Leerstände in den Innenstädten werden meist innerhalb eines Jahres neu vermietet, oft sogar innerhalb von sechs Monaten. Stadtteillagen haben hingegen mehr Probleme mit der Neuvermietung, hier dauert es oft ein Jahr oder länger. Attraktive Nachvermietungen sind Freizeit- und Entertainment-Bereiche, Arztpraxen und Bildungseinrichtungen, von denen sich Kommunen die größten Synergie-Effekte versprechen. Am häufigsten werden leerstehende Einzelhandelsflächen jedoch an Büros oder andere Einzelhändler vermietet.