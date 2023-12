Im vergangenen Jahr erlebten Handelsmarken einen Aufschwung, angetrieben sowohl von wettbewerbsfähigen Preisen als auch einer positiven Imageveränderung. Gemäß Daten von NIQ betrachten viele Konsumenten Handelsmarken mittlerweile als attraktive Alternative zu Markenprodukten, wobei 51 Prozent sie für gleichwertig halten und 41 Prozent sogar eine höhere Qualität attestieren.

Angesichts des wachsenden Erfolgs von Handelsmarken stehe die traditionelle Markenwelt vor der Herausforderung, ihre Alleinstellungsmerkmale zu schärfen und ihre Wertversprechen zu überdenken. Eine gezielte Fokussierung auf spezifische Produkteigenschaften wie Wirksamkeit oder Nachhaltigkeit könne laut den Experten dabei helfen, in einem zunehmend umkämpften Marktumfeld weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. „Die Branche ist sich der Herausforderung bewusst, ein Gleichgewicht zwischen Preis und Image zu finden. Unsere kürzlich durchgeführte ‚NIQ Insider Survey‘ unter Führungskräften der Branche hat ergeben, dass Produkte im Jahr 2024 ihrer Meinung nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten sowie erschwinglich sein müssen, um erfolgreich zu sein“, erklärt Enrico Krien, Konsumexperte bei NIQ.

Die aktuellen Krisen verstärkten das Sicherheitsbedürfnis, besonders bei Frauen, Personen mit niedrigem Einkommen und jungen Menschen. Generation Z und Millennials bevorzugten etablierte Marken, ein Trend, der laut den Marktforschungsunternehmen 2024 fortbestehen werde. Auch die Sorge um Umweltthemen und Nachhaltigkeit werde 2024 wieterhin sehr relevant sein. Der GfK Nachhaltigkeitsindex zeige jedoch eine leichte Abnahme der Bereitschaft, mehr für nachhaltige Einkäufe zu zahlen.

2024 sei das Preis- und Promotion-Management entscheidend, um Verbraucher anzusprechen und Margen zu sichern. Die Bedeutung des Category Managements, die Kenntnis von Kundenpräferenzen und Marktbedingungen stiegen weiter an. Die Monetarisierung von Daten und Retail-Media-Angebote würden zusätzliche Margen bieten und ermöglichten der Industrie, relevante Käufer-Segmente anzusprechen. In einer digitalisierten Welt seien bedingungslose Kundenzentrierung und Anpassungsfähigkeit entscheidend für langfristigen Erfolg, so die Marktforscher abschließend.