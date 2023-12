Bings wird damit nach dem offiziellen Stichtag, dem 30. September 2024 weitere drei Jahre im Amt für das in Pirmasens ansässige Unternehmen bleiben. Erstmals bestellt wurde der aus Euskirchen stammende Diplom-Kaufmann am 1. Oktober 2021.

„Von Beginn an habe ich mich bei Wasgau gut aufgenommen gefühlt. Während meiner Zeit hier ist mir als ‘Zugezogenem‘ die Region Rheinland-Pfalz wirklich ans Herz gewachsen. Ich habe viel Freude an meiner Tätigkeit und meinem vielseitigen Aufgabengebiet genauso wie am engen Zusammenspiel mit all den Menschen, die im Konzern arbeiten.“, so Thomas Bings über die schon jetzt vereinbarte Verlängerung.