In NRW liefert der Online-Supermarkt bereits in 75 Städten mit einer Flotte von mehr als 1.400 emissionsfreien Elektro-Vans aus und wächst rasant. Bei seinen Lieferungen setzt Picnic nach eigenen Aussagen auf das sogenannte „Milchmann-Prinzip“, das eine Bündelung von Bestellungen ermöglicht und sich "sowohl in Großstädten wie Düsseldorf und Dortmund als auch in kleineren Städten wie Bornheim und Soest bewährt", erklärt Frederic Knaudt, Mitglied des Gründerteams von Picnic Deutschland. So funktioniere der Lieferservice nicht auf Abruf, sondern werde an seiner Effizienz ausgerichtet.

Picnic bietet ein rund 10.000 Artikel umfassendes Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln von bekannten Marken über preiswerte Eigenmarken bis hin zu regionalen Produkten. Die Lieferung erfolgt von Montag bis Samstag bis 22 Uhr.