Die Zusammenlegung des Filialnetzes von Getir und Gorillas finde derzeit in den Märkten statt, in denen beide Marken tätig sind. Nutzer in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA (New York City) können wie gewohnt über beide Apps bestellen. Wann immer ein Kunde entweder über die Getir- oder die Gorillas-App bestelle, stehe ihm die gesamte kombinierte Kurierflotte zur Verfügung, erläutert Getir. Der jeweils erste verfügbare Kurier, entweder von Getir oder Gorillas, soll die Bestellung ausliefern.

Es wird nach Angaben von Getir mehrere Monate dauern, bis die Zusammenlegung des Filialnetzes vollständig abgeschlossen ist. In diesem Prozess könne es auch zur Kombination einzelner Filialen kommen. Die Zusammenlegung des Filialnetzes werde durch eine Reihe von Maßnahmen begleitet, darunter das Angebot, die Mitarbeiter in anderen Standorten in der Nähe einzusetzen.

Zur Verfügung steht ein kombiniertes Angebot von rund 2.000 Produkten des täglichen Bedarfs. Gestaltet wurde das Sortiment auf Basis von Erkenntnissen aus Kundendaten, es vereine viele beliebte lokale Marken sowie eine große Auswahl bekannter nationaler und internationaler Marken.