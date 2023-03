Eckert tritt damit die Nachfolge von Hans Strohmaier an, der zum Jahresende 2023 nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Branchenverbands in den Ruhestand geht. Am 1. August 2023 übernimmt Eckert zunächst die Position des stellvertretenden Vorsitzenden.

Eckert blickt auf eine langjährige Berufserfahrung in der Medien- und Veranstaltungsbranche zurück. Seit 2006 arbeitete er erst als Verlagsleiter und dann als Geschäftsführer des Matthaes Verlags (dfv Mediengruppe) in Stuttgart mit führenden Fachmedien für Hotellerie und Gastronomie sowie für das Bäcker- und Konditoren Handwerk.

Der bisherige SG-Vertriebsleiter Oliver Peik, der seit Juli 2017 bei dem Verband tätig und für den Club der Confiserien verantwortlich ist, übernimmt ab 1. Januar 2024 zusätzlich die Position des stellvertretenden Vorsitzenden.