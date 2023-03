So hätten aktuelle Testbesuche der DUH in 17 Filialen von 11 Gastronomieunternehmen belegt, dass eine mangelnde oder fehlende Umsetzung der gesetzlichen Mehrwegangebotspflicht in den Unternehmen vorliege. Dabei habe es hier laut Umwelthilfe an Mehrwegangeboten, Informationen, Anreizen zur Mehrwegnutzung sowie aktiven Verbraucherhinweisen zur Nutzung von Mehrweg durch das Servicepersonal gefehlt.

Zum Hintergrund: Mit der Mehrwegangebotspflicht, die seit 1. Januar 2023 gilt, möchte die Bundesregierung den massenhaften Verbrauch von Einweg-Bechern und -Boxen für Getränke und Speisen verringern.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH sagt: „Es ist erschreckend, dass millionenschwere Unternehmen wie Starbucks, Rewe, Cinestar oder Yormas mit Klagen dazu gezwungen werden müssen, sich an geltendes Recht zu halten. Anstatt konsequent das Mehrwegangebot nachzubessern, werden Anwaltskanzleien hinzugezogen, um die eigenen Fehler mit fadenscheinigen Argumenten zu rechtfertigen. Das akzeptieren wir nicht und werden nun mit Klagen gegen diese Unternehmen vorgehen.“

Edeka nimmt wie folgt Stellung: "Wir nehmen das Thema Mehrweg sehr ernst und haben daher mit Regood eine eigene Mehrwegalternative für den Außer-Haus-Verzehr eingeführt, die sehr gut zu unserer besonderen Händlerstruktur und die jeweiligen Bedingungen bei unseren Kaufleuten vor Ort passt." Eingeführt wurde Regood zum 1. Januar 2023. Es sei Edeka von Anfang an wichtig gewesen, ein für die Konsumenten in der Nutzung besonders einfaches und somit attraktives Mehrwegsystem zu entwickeln. "Uns kam es auch darauf an, schnell eine gute, umweltfreundliche Lösung zu bieten, die jeder Konsument sofort verwenden kann." Details zu den Vorwürfen nennt der Händler nicht.