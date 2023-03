Galeria-Karstadt-Kaufhof Gläubige sollen auf eine Milliarde verzichten

Die Gläubiger des Warenhauskonzerns Galeria-Karstadt-Kaufhof stellen am Montag (13.00 Uhr) in Essen die Weichen für die Zukunft des ums Überleben kämpfenden Traditionsunternehmens. Medienberichten zufolge verlangt die Unternehmensführung darin von Vermietern, Lieferanten und anderen Gläubigern, auf Forderungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro zu verzichten, um dem Konzern einen Neuanfang zu ermöglichen.