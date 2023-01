Knapp die Hälfte des Einzelhandels in Deutschland erwartet Umsätze auf Vorjahresniveau oder knapp darüber, etwa ein Drittel eine Umsatzentwicklung leicht unter Vorjahr, 18 Prozent gehen von deutlichen Umsatzrückgängen aus, so der Handelsverband Deutschland (HDE). Der Verband rechnet 2023 mit einem preisbereinigten Umsatzminus von 3 Prozent.

„Der Einzelhandel behauptet sich 2023 unter nach wie vor schwierigen Bedingungen gut, verliert jedoch leicht an Boden“, so der neue HDE-Präsident Alexander von Preen. Die HDE-Prognose von real minus 3 Prozent entspricht einem nominalen Plus von 2 Prozent. Dabei bleibt der Online-Handel Wachstumstreiber. So geht der HDE für diesen Teilbereich von einem nominalen

Plus von 8 Prozent im Vorjahresvergleich aus, was einem preisbereinigten Wachstum von 4 Prozent entspricht.

Stagnation beziehungsweise leichte Rezession nennt dies der HDE. Dazu passen die Zahlen der aktuellen HDE-Umfrage, in der 66 Prozent der deutschen Einzelhändler von sinkenden Kundenfrequenzen berichten. 50 Prozent erwarten Umsätze, die unter dem Vorjahr liegen.

Entscheidend für den Erfolg des Handels werde es sein, dem sich verschärfenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, führt von Preen aus. Zwar habe die Branche über die Krisen der vergangenen Jahre hinweg ihr Stellenangebot weiter ausgebaut, könne aber nicht alle Arbeitsplätze besetzen. Aktuell sind nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 30. Juni 2022) mehr als 3,1 Millionen Menschen im Einzelhandel beschäftigt (Plus 1,6 Prozent im Vergleich zum Juni

2021). Bei den sozialversicherungspflichten Stellen kann der VErband ein Plau von 3 Prozent vermelden (plus 70.000 Stellen; 30.000 davon sind Vollzeitstellen). Die Mini-Jobs gingen um 24.000 Stellen im Handel zurück.

Doch HDE-Zahlen zeigten, dass 63 Prozent der Händler unter Arbeitskräftemangel leiden. Besonders betroffen ist der Lebensmittel- und Getränkehandel: Hier beklagen 76 Prozent der Händler, dass der Arbeitsmarkt leer gefegt sei.