Ifo-Umfrage Konsumgüterpreise steigen weiter

Insgesamt wollen weniger Unternehmen in Deutschland in den nächsten Monaten ihre Preise anheben, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts. Lebensmittel-, Spielwaren- und Schreibwarenhändler, planen jedoch wieder häufiger als im Vormonat Preiserhöhungen.