Rund 30 Prozent seines Umsatzes in Deutschland erwirtschaftet Knuspr (Rohlik Group) nach eigenen Angaben mit Bio-Lebensmitteln. Um den Kunden ab sofort im Preiseinstieg eine noch größere Auswahl an Bio-Qualität zu ermöglichen, listet Knuspr ab sofort sowohl in München als auch im Rhein-Main-Gebiet die Produkte von Tegut, meldet das Unternehmen. Das Angebot umfasse zum Start rund 300 Artikel aus den Bereichen Fleisch und Fisch, Getränke, Wurst und Schinken, Kühlschrank, Vorratsschrank, Plant Based sowie Feinkost und werde stetig erweitert. Mit dieser Zusammenarbeit und der daraus resultierenden Vielfalt an Bio-Produkten bediene Knuspr die Nachfrage an qualitativ hochwertigen Produkten für jeden Geldbeutel, betont Jan Gerlach, Commercial Director bei Knuspr.

Auch der Tegut-Online-Shop auf Amazon steht in weiteren Gebieten zur Verfügung. Neu im Raum Bamberg können Prime-Mitglieder in ausgewählten Postleitzahlgebieten Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs im Tegut-Online-Shop auf Amazon bestellen. Der Service ist zudem in großen Teilen Frankfurts, in Darmstadt und Südhessen, sowie in Kassel, Würzburg, Wiesbaden und Mainz, in Erlangen, Fürth und Nürnberg, sowie im Raum Gießen und Marburg verfügbar.

Im Sortiment befinden sich bis zu 10.000 Artikel, darunter frische, gekühlte und tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung, sowie Fleisch- und Wurstwaren direkt aus der Frischetheke. User haben die Option, ihre Lieferung, je nach Verfügbarkeit, innerhalb eines wählbaren Zwei-Stunden-Fensters noch am selben oder nächsten Tag zu erhalten. Geliefert wird von Montag bis Samstag. Der Service ist für Einkäufe ab 60 Euro kostenlos, während für kleinere Bestellungen ab 25 Euro eine Liefergebühr von 3,99 Euro anfällt.