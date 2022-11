Tilapia-Buntbarsche werden als Speisefische immer beliebter. Dabei stammen die angebotenen Fische in der Regel aus Aquakulturen, meist aus dem Ausland. Es gibt jedoch Barsche, die auf dem Dach eines Rewe-Marktes heranwachsen.

Unsere aktuelle Warenverkaufskunde in Ausgabe 18 der Lebensmittel Praxis handelt über den Buntbarsch. In der Bildergalerie können Sie sich die Zucht im Ausland und auf dem Dach des Rewe-Marktes in Wiesbaden-Erbenheim anschauen. Zum Anschauen der Slideshow auf das Galerie-Symbol links oben auf dem Beitragsbild klicken.