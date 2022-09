Im September 2021 angekündigt, kommt es bei Knuspr nun ein Jahr später zur Inbetriebnahme der neuen von Element Logic Germany gelieferten AutoStore-Lösung, im Fulfillment Center in Garching bei München. Mit seinen 7.500 Quadratmetern Größe, werden in dem Center im Durchschnitt rund 60.000 Bestellungen pro Monat verarbeitet.

Mit dem neuen System werden Waren roboterbasiert in einzelnen Behältern gelagert. Darauf werden diese mit Befüllung zu einer automatisierten Packstation gefahren. Hier werden sie Mitarbeitern angereicht, die die Ware schließlich verpacken. Laut Knuspr, soll damit die Produktivität des Centers verdreifacht und die Kapazität um rund 30 Prozent gesteigert werden.

Dr. Mathias Ottitsch, Chief Operating Officer bei Knuspr sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir einer der ersten Online-Lebensmittelhändler mit einem hochautomatisierten Fulfillment-System sind. Die Einführung in München ermöglicht es uns, in Zukunft noch schneller und flexibler zu agieren und unser Wachstum weiter zu beschleunigen.”

Das automatische Lager in München umfasst 28.000 Behälter, 96 R5-Roboter und zwölf Karussell-Ports und seine Kapazität ist auf 2.500 Auftragspositionen pro Stunde ausgelegt. Zudem verfügt das neue System über zwei Inbound- und zehn Picking-Stationen, wobei der Warenfluss über eine 200 Meter lange Fördertechnikanbindung stattfindet.

Künftig wolle Knusprs Mutterkonzern, die Rohlik Group, das ASRS-System in Lagerhäusern in ganz Europa installieren, um auch hier die Effizienz der Kommissionierung und zugleich die Kapazitätsauslastung deutlich zu erhöhen. Rund 45 Millionen Euro werde man in der ersten Phase in die Automatisierung investieren. Bis 2025 plane man, insgesamt mehr als zehn weitere Lagerhäuser in Europa mit automatisierten Systemen auszustatten.