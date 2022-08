Das Metaverse, ein digitaler Raum in dem sich beispielsweise Menschen als Avatare versammeln und gemeinsam an Projekten arbeiten können, bietet auch spannende Anwendungsmöglichkeiten für den Handel. Das Nutzerpotenzial von Metaverse für den Lebensmitteleinzelhandel stuften allerdings 57 Prozent der Befragten als gering ein.

Die größten Potenziale sahen die Befragten bei Mode & Accessoires, Möbel & Einrichtung und Hobby & Freizeit. Das ergab eine Befragung innerhalb der aktuellen EHI-Studie „Metaverse im Handel“ im Auftrag von EPAM Systems.

Über drei Viertel der befragten Entscheider aus deutschsprachigen Handelsunternehmen glauben, Metaverse bietet ihnen spannende Anwendungsmöglichkeiten, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Der Metaverse-Begriff ist zwar 78,1 Prozent der Befragten persönlich geläufig, aber 71,5 Prozent erklären, dass das Thema in ihren Handelsunternehmen nicht bekannt ist.

96,1 Prozent halten die heutige Bedeutung von Metaverse in ihren Handelsunternehmen noch für klein. Mittel- und langfristig schätzen die Befragten die Bedeutung allerdings höher ein. Etwa ein Fünftel meint, dass Metaverse in fünf Jahren für ihre Handelsunternehmen größere Bedeutung erlangt. 45,7 Prozent schätzen die Bedeutung für Ihr Handelsunternehmen in zehn Jahren als groß ein.

59,7 Prozent der Befragten nehmen an, dass sich Metaverse durchsetzen wird. Lediglich 20,3 Prozent halten Metaverse nur für einen Hype, der Rest ist sich unsicher. Zudem sehen 75,5 Prozent im Metaverse spannende Anwendungsmöglichkeiten für den Handel. Während 40,8 Prozent daran glauben, dass Metaverse den Handel für immer verändern wird, sind 34,9 Prozent vom Gegenteil überzeugt.



„Der Handel hat sich positioniert: Sechs von zehn Befragten glauben, dass sich Metaverse durchsetzen wird. Die Bedeutung innerhalb der Handelsunternehmen wird vermutlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren zunehmen. Dabei überrascht es, dass schon in fünf Jahren gut jedes vierte Handelsunternehmen in Metaverse-Anwendungen investieren könnte“, sagt Philipp Hübner, Projektleiter Forschungsbereich E-Commerce beim EHI.