Nach der „ALDImania“ Kleidungs-Collection bringt Aldi Süd nun auch eine Food-Edition im Aldi-Look auf den Markt. Am 2. September soll die limitierte Eigenmarken-Produktlinie unter dem Namen „limited ALDItion“ in den Verkauf starten.

Das Design der Verpackung ist in den typischen Aldi-Farben gehalten. Zu den Produkten gehört eine 500-g-Packung Pasta für 1,69 Euro, Pizza Peperoni-Salami oder Käse für je 2,79 Euro, 200 g Tafelschokolade Vollmilch oder Haselnuss für 1,49 Euro sowie Natives Olivenöl in einer 750-ml-Flasche für 4,29 Euro. Verschiedene Gewürze werden für 1,99 Euro verkauft.

Auch Getränke sind in die limitierten Edition enthalten. So wird ein India Pale Ale von Brewdog in der 0,33l-Dose für 0,99 Euro angeboten. Mit den Limonaden in verschiedenen Geschmacksrichtungen, „Taste the Flirt“, können die Kunden außerdem einen von 1000 Einkaufsgutscheinen im Wert von 100 Euro beim durch das Erraten der Geschmacksrichtungen gewinnen. Ob Aldi Nord mit der Linie folgen wird ist bisher noch offen.